Ayer lunes han acontecido una serie de cuestiones que nos han hecho plantearnos escribir este artículo sobre algún problema que hemos tenido con nuestras redes y herramientas informáticas. No son nada especialmente destacable o que nos haya ocasionado grandes problemas, como ha podido ser el ataque que ha sufrido por NODO50, Kaos en la Red, El Salto Diario, AraInfo y La Marea hace solo unos pocos días, pero quizás nos sirva para sacar algunas conclusiones.

Según empezaba el lunes 13 de diciembre han empezado a llegarnos correos a nuestro buzón, el primero a las 00:02 y más o menos dos correos cada minuto. Esto lo hemos visto a primera hora de la mañana, cuando ya superaban los 1.000 correos. Todos ellos eran del formulario de contacto que tenemos en nuestra web: https://www.cgtzonasur.org/contacto/ y que sirve para que puedan ponerse en contacto con nosotras las trabajadoras con algún tipo de duda o consulta. Algún robot se ha puesto a enviar peticiones automáticas al formulario y esto es lo que nos llegaba al correo.

Nuestra web es un WordPress que está alojado en NODO50 (como no!) y el formulario tenía un sistema antispam basado en akismet, del propio WordPress. La manera en la que se ha saltado el filtro es que cada envío de formulario provenía de una cuenta y usuario diferente, por lo que podrían parecer peticiones legítimas. Tampoco contenían palabras especialmente destacables de spam. Como primera actuación hemos deshabilitado el acceso al formulario mientras que buscábamos una solución, que de momento ha sido poner un filtro de reCaptcha de Google. Que sea de Google era lo que hacía que no estuviera puesto de antes, porque queremos prescindir lo más posible de las GAFAM siendo nuestro objetivo utilizar en nuestro día a día software libre y ligado a empresas de economía social, pero hay temas que cuestan más que otros. En los próximos días valoraremos mantener esta solución o buscar otra.

Tal cuál está ahora mismo las peticiones legítimas nos llegan, pero ha parado el spam, o al menos el que se permite, porque el hecho es que seguían intentando mandar. Esto lo sabemos porque el número de visitas a nuestra web siguió aumentando a cada minuto, especialmente a la página de contacto, a las 22:00 del día superaban los 2.500 accesos cuando normalmente solemos tener entre 100 y 350 visitas. En el día de hoy los accesos ya han parado, por lo que podemos dar todo por terminado.

Aunque con estos ataques nunca se sabe, parece arriesgado decir que ha sido algo orquestado para incapacitarnos y valoramos que más bien ha sido alguien explotando una vulnerabilidad técnica para sacar rédito comercial, o colarnos algún virus y pedir posteriormente un rescate. Vamos, que hemos sido nosotras como podía haber sido cualquiera. Pero no deja de sorprender que se pase un día entero mandando spam a un formulario de contacto, cuando lo ideal hubiera sido mandar pocos cada día para intentar que picásemos. Cosas de Crackers…

Ahora vamos a cambiar de tema y vamos con twitter.

A las 20:20 recibimos un correo de Twitter diciendo que hemos sido denunciados por alguien en Alemania por el siguiente tuit, en el que celebramos el #ACABday:

Mirando con detalle el mismo vemos que ha sido difundido por un seguidor de un candidato de extrema derecha de Francia, de hecho las 4 respuestas que tiene parecen de usuarios del país. El caso es que ahora mismo lleva 18.000 impresiones en Twitter y no parece que el número vaya a estancarse en breve. Esto lleva a plantearse como el SOV del sur de Madrid, un sindicato pequeño de una zona no demasiado importante del país pueda tener tanta repercusión en las redes a nivel internacional como para que estemos con estas historias.

Con Twitter ya hemos tenido algunos problemas previos. Hace unos meses nos bloquearon la cuenta porque la imagen de la cabecera no era compatible con su política, la imagen en cuestión era de la guerra civil y creemos que la excusa era que aparecían rifles. Desde entonces tenemos puesta la actual cabecera en la que denunciamos la censura en las redes.

Y aquí el motivo de escribir este artículo, las conclusiones de todo esto.

El uso que hacemos de estas redes es únicamente como difusión de nuestras ideas. No vamos a modular nuestro discurso para poder seguir estando en ellas. Todo lo contrario. Al igual que el uso de cualquier medio tecnológico, los usamos porque para una parte de nuestra afiliación y de la clase trabajadora les son útiles, pero no estamos dispuestas a dejar a nadie atrás. Desde nuestro sindicato siempre preferiremos vernos en nuestro local, en la calle o en una mani antes que por videoconferencia o por una foto en un tuit. Únicamente nos adaptamos a las realidades que nos ha tocado vivir de la mejor forma que sabemos. Porque tener un blog o una cuenta de correo no es un objetivo en sí mismo, es un medio más, igual que una pancarta o un folleto.

Siempre hemos vivido en la miseria, y nos acomodaremos a ella por algún tiempo. Pero no olvide que los obreros son los únicos productores de riqueza. Somos nosotros, los obreros, los que hacemos marchar las máquinas en las industrias, los que extraemos el carbón y los minerales de las minas, los que construimos ciudades…¿Por qué no vamos, pues, a construir y aún en mejores condiciones para reemplazar lo destruido? Las ruinas no nos dan miedo. Sabemos que no vamos a heredar nada más que ruinas, porque la burguesía tratará de arruinar el mundo en la última fase de su historia. Pero -le repito- a nosotros no nos dan miedo las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Ese mundo está creciendo en este instante. Buenaventura Durruti